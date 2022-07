UFFICIALE – Ederson è un nuovo giocatore dell’Atalanta | cifre e dettagli

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Finalmente è arrivata l’ufficialità:, abbreviativo di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, è pronto a diventare l’arma in più del centrocampo atalantino. Dopo che, Gian Piero Gasperini, aveva invocato a gran voce un centrocampista alla dirigenza bergamasca, il profilo giusto ha combaciato con il nome diSalernitana Serie A Il brasiliano, che domani compirà 23 anni, si è messo in mostra nella seconda parte di stagione, tra le file della Salernitana, conquistando la salvezza con 15 presenze e 2 goal all’attivo. Ledell’operazione dovrebbero essere di 14 milioni cash, più il cartellino di Matteo Lovato. Giulio De Pino

Ecco il comunicato ufficiale dell'Atalanta, che dà conto dell'acquisto del brasiliano Ederson dalla Salernitana: 'Atalanta BC comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Ederson dalla Salernitana. Nato il 7 luglio 1999 a Osasco (Brasile), Ederson è un centrocampista centrale di 185 cm che può giocare anche da mezzala. L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva.