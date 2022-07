Udinese, calciomercato e guida al fantacalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) La stagione 2022/23 è ormai alle porte, la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli sul calciomercato dell’Udinese, utile anche in ottica fantacalcio. La società friulana ha raggiunto comodamente la salvezza, ben più tranquilla rispetto a quanto dice la classifica finale. Il tecnico artefice del mantenimento della categoria è Gabriele Cioffi, che però ha deciso di lasciare i bianconeri per accasarsi all’Hellas Verona. Il nuovo tecnico è Andrea Sottil, reduce dal biennio all’Ascoli in Serie B. Gli acquisti realizzati finora sono di rilievo secondario, per questo la formazione titolare è sostanzialmente la stessa. La società sta cercando di ottenere nuovamente il prestito di Pablo Marí dell’Arsenal. Inoltre sarà fondamentale capire quali e quante saranno le cessioni, con i nomi di Molina è Udogie in pole position. ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 6 luglio 2022) La stagione 2022/23 è ormai alle porte, la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli suldell’, utile anche in ottica. La società friulana ha raggiunto comodamente la salvezza, ben più tranquilla rispetto a quanto dice la classifica finale. Il tecnico artefice del mantenimento della categoria è Gabriele Cioffi, che però ha deciso di lasciare i bianconeri per accasarsi all’Hellas Verona. Il nuovo tecnico è Andrea Sottil, reduce dal biennio all’Ascoli in Serie B. Gli acquisti realizzati finora sono di rilievo secondario, per questo la formazione titolare è sostanzialmente la stessa. La società sta cercando di ottenere nuovamente il prestito di Pablo Marí dell’Arsenal. Inoltre sarà fondamentale capire quali e quante saranno le cessioni, con i nomi di Molina è Udogie in pole position. ...

