Traffico Roma del 06-07-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno ieri due incendi nell'area di Castel Romano e di pratica di mare oggi è ancora chiusa al Traffico via di Pratica per verifica le alberature inevitabili le ripercussioni in particolare sulla Pontina nella zona di Pomezia chiusa invece per lavori la via Ardeatina Nelle vicinanze del raccordo deviato il Traffico Abbiamo rallentamenti e code raccordo anulare con Traffico intenso lungo la strada interna tra la Casilina e l'ardeatina sul tratto Urbano della A24 lunghi rallentamenti verso la tangenziale Traffico verso la tangenziale anche lungo tratti di Flaminia e Salaria nel trasporto ferroviario un guasto sulla linea Roma Viterbo rallentamenti i collegamenti tra le stazioni di San ...

VAIstradeanas : 07:53 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?? #treni - Nodo di Roma ? Il traffico permane sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara ?? Attivo servizio con Bu… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Nodo di Roma ? Il traffico permane sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara ?? Attivo servizio con Bu… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Viterbo, traffico rallentato per un guasto alla linea tra Crocicchie e Anguillara. ?I tren… -