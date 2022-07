Todi: Darderi vince la sfida con Fonio (Di mercoledì 6 luglio 2022) È il 20enne nato a Villa Gesell il primo italiano a sbarcare nei quarti di finale degli "Internazionali di Tennis Città di Todi", sconfitto Fonio in una sfida tricolore. In serata Cobolli e Passaro Leggi su federtennis (Di mercoledì 6 luglio 2022) È il 20enne nato a Villa Gesell il primo italiano a sbarcare nei quarti di finale degli "Internazionali di Tennis Città di", sconfittoin unatricolore. In serata Cobolli e Passaro

Pubblicità

TENIPOcom : ATP CH80 Todi - Clay (Second Round) Luciano Darderi (ITA) def. Giovanni Fonio (ITA) 6-3 7-6(3) - valuebet23 : #Tennis #Todi challenger men (Italy) Darderi L. - Fonio G. #marathonbet info: - batataclercfan : RT @Ladal17: A Todi tutti vogliono scaldarsi con Vito #Darderi, classe 2008 e fratello piccolo di Luciano. Nel video non potete vedere dov… - juangavelan_tns : RT @Ladal17: A Todi tutti vogliono scaldarsi con Vito #Darderi, classe 2008 e fratello piccolo di Luciano. Nel video non potete vedere dov… - Lucianodarderi_ : RT @Ladal17: A Todi tutti vogliono scaldarsi con Vito #Darderi, classe 2008 e fratello piccolo di Luciano. Nel video non potete vedere dov… -