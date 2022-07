Tim Summer Hits 2022, seconda puntata con Moro, Mika, Nek, Raf (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella seconda puntata del Tim Summer Hits 2022, da Piazza del Popolo di Roma, sul palco Fabrizio Moro, Mika, Raf, Nek e tanti altri È per giovedì 7 luglio l’appuntamento con la seconda puntata del Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una nuova ed entusiasmante serata all’insegna della grande musica italiana e internazionale che, dal palco della kermesse canora, ancora una volta ospitato nel fascino senza tempo di Piazza del Popolo a Roma, raggiungerà le case di tutti gli italiani promettendo di regalare un momento di divertimento e leggerezza in famiglia. Ospiti di questa ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelladel Tim, da Piazza del Popolo di Roma, sul palco Fabrizio, Raf, Nek e tanti altri È per giovedì 7 luglio l’appuntamento con ladel Tim, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una nuova ed entusiasmante serata all’insegna della grande musica italiana e internazionale che, dal palco della kermesse canora, ancora una volta ospitato nel fascino senza tempo di Piazza del Popolo a Roma, raggiungerà le case di tutti gli italiani promettendo di regalare un momento di divertimento e leggerezza in famiglia. Ospiti di questa ...

Pubblicità

RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - AmorosoOF : Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - InkSonoro : @micheciprovo @IlContiAndrea ormai sì, che peccato. Spero nel TIM Summer Hits, potrebbe raccogliere bene il testimone - andreastoolbox : 'Tim Summer Hits': la scaletta e gli ospiti della seconda serata | TV Sorrisi e Canzoni -