Tim Summer Hits 2022, anticipazioni seconda puntata 7 luglio: gli ospiti e la scaletta di domani in tv

Dopo il debutto e il successo della scorsa puntata, domani sera tornerà in onda su Rai 2 il Tim Summer Hits, lo show musicale che vede alla conduzione Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tutto pronto, quindi, per una nuova serata all'insegna della grande musica italiana e internazionale sullo sfondo della meravigliosa Piazza del Popolo di Roma.

Chi sono i cantanti della seconda puntata del Tim Summer Hits

Gli ospiti della seconda puntata, pronti a salire sul palco, sono (non è l'ordine ufficiale d'uscita):
Aiello
Alex
Alessandra Amoroso
Biagio Antonacci
Malika Ayane
Baby K
Boomdabash
Annalisa
Coez
Francesco Gabbani
Gaia
Rocco Hunt
Elettra Lamborghini
Lola Indigo
Lazza
Mika
Fabrizio

