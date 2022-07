Terribile incidente sulla statale: muore un giovane centauro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un giovane di 25 anni è morto ieri sera in un incidente tra un’auto ed una moto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo, in provincia di Palermo. incidente mortale ieri sera tra Gangi e Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Una moto di grossa cilindrata, condotta da un ragazzo di 25 anni, ed un’auto sono entrati in collisione mentre percorrevano la strada statale 120. (V-lab – Adobe Stock)Ad avere la peggio il giovane centauro, deceduto per le gravissime ferite riportate nello scontro. Inutile la disperata corsa in ospedale, dove i medici hanno constatato la morte. Sul luogo dell’incidente il personale sanitario ed i carabinieri. Geraci Siculo, Terribile incidente sulla ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 6 luglio 2022) Undi 25 anni è morto ieri sera in untra un’auto ed una moto120 tra Gangi e Geraci Siculo, in provincia di Palermo.mortale ieri sera tra Gangi e Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Una moto di grossa cilindrata, condotta da un ragazzo di 25 anni, ed un’auto sono entrati in collisione mentre percorrevano la strada120. (V-lab – Adobe Stock)Ad avere la peggio il, deceduto per le gravissime ferite riportate nello scontro. Inutile la disperata corsa in ospedale, dove i medici hanno constatato la morte. Sul luogo dell’il personale sanitario ed i carabinieri. Geraci Siculo,...

