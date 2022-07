Tabellone Wimbledon maschile 2022: Djokovic difende il titolo, ci sono Sinner e Sonego (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Tabellone maschile di Wimbledon 2022. Grande attesa per il terzo slam dell’anno, che eccezionalmente non assegnerà punti per via dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, ma che comunque ricopre sempre un grande fascino oltre che un montepremi record. Novak Djokovic vorrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Matteo Berrettini, seppure il romano non potrà partecipare: l’allievo di Vincenzo Santopadre è risultato positivo al Covid e non scenderà in campo ai Championships. Occhio anche a Rafael Nadal che va a caccia della storia: il Grande Slam. Non mancheranno le mine vaganti. Per l’Italia al via anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildi. Grande attesa per il terzo slam dell’anno, che eccezionalmente non assegnerà punti per via dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, ma che comunque ricopre sempre un grande fascino oltre che un montepremi record. Novakvorràre ilconquistato lo scorso anno in finale contro Matteo Berrettini, seppure il romano non potrà partecipare: l’allievo di Vincenzo Santopadre è risultato positivo al Covid e non scenderà in campo ai Championships. Occhio anche a Rafael Nadal che va a caccia della storia: il Grande Slam. Non mancheranno le mine vaganti. Per l’Italia al via anche Jannik, Lorenzo, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. IL ...

OptaPaolo : 4 - Jannik #Sinner è il quarto giocatore italiano nell'era Open a raggiungere i quarti di finale del tabellone masc… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner sfata il tabù erba vincendo il suo primo match sui prati. Nello stesso settore del tabellone, Carlos… - Antonella_piaz : A me questo Wimbledon piace sempre meno. Nadal con il problema agli addominali proprio contro Fritz, Kyrgios che po… - sparklylou : RT @Lukish25: La prossima volta che Nadal vede Fritz in tabellone come possibile avversario fa direttamente tappa a Lourdes comunque #Wimbl… - Lukish25 : La prossima volta che Nadal vede Fritz in tabellone come possibile avversario fa direttamente tappa a Lourdes comun… -