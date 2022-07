Spese obbligate record | 1 850 euro a testa per bollette e carburanti

(Di mercoledì 6 luglio 2022)mai così alte: al 43% dei consumi totali, in aumento del 6,3% dal 1995 ad oggi. Nel 2022 oltre 1.850pro capite sono destinati alledi elettricità, gas e ai. A lanciare l'allarme è l`Ufficio Studi di Confcommercio che ha realizzato un'analisi sulledelle famiglie tra il 1995 e il 2022. Inflazione e aumenti dell'energia "mangiano" i consumi. Il desiderio di ritorno alla normalità sta sostenendo, in questa prima parte dell`anno, i consumi delle famiglie con alcuni comparti in forte recupero - come il turismo e l`area della convivialità e del tempo libero - ma ci sono settori che ancora stentano, come l`automotive e l`abbigliamento. Un quadro che rischia un forte rallentamento, soprattutto dopo l`estate, a causa ...

Pubblicità

Confcommercio : Il presidente #Sangalli: 'Fare di più contro il #caroenergia. Le spese obbligate toccano livelli record' - idealista_it : Spese obbligate delle famiglie a livelli record, 1.850 euro a testa per bollette e carburanti - ConfcommRoma : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Fare di più contro il #caroenergia. Le spese obbligate toccano livelli record' - AscomFerrara : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Fare di più contro il #caroenergia. Le spese obbligate toccano livelli record' - wallstreetita : Le spese obbligate, come affitti, bollette e assicurazioni varie, hanno raggiunto quest’anno un nuovo livello recor… -

Su un totale consumi all'anno di oltre 19mila euro pro capite, per le(ora al 43% dei consumi totali) se ne vanno 8.154 euro (+152 euro rispetto al 2021). La quota principale è ...In questa edizione: - L'inflazione 'mangia' i consumi, record di- 56 milioni per le eccellenze dell'agroalimentare - Riparte l'industria dei congressi e degli eventi - Sale il rischio di fallimento per le imprese in autunno sat/gsl SponsorIl desiderio di ritorno alla normalità – spiega il Centro studi di Confcommercio – sta sostenendo, in questa prima parte dell'anno, i consumi delle famiglie con alcuni comparti in forte recupero – com ...Oroscopo e classifica a stelline di venerdì 8 luglio: giornata a cinque stelle per Pesci, Capricorno 'sottotono' ...