Scaletta Kasabian e Liam Gallagher a Lucca il 6 luglio per il Summer Festival

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Alè finalmente la sua serata.stasera, mercoledì 6, regalerà ai fan uno spettacolo difficile da dimenticare, sulle note dei suoi successi più apprezzati. Sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti per posto unico in piedi non numerato al prezzo di 49,45 euro. Il concerto si terrà in Piazza Napoleone, transennata e chiusa per l’occasione. Diversi infatti saranno gli eventi delestivo diche si terranno nella centrale piazza cittadina, inaccessibile al pubblico nelle serate degli spettacoli. Stasera è attesoma non sarà l’unico ospite della serata. Sullo stesso palco sono in ...