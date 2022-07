Regno Unito, governo in pezzi. Ma Johnson rilancia: “Non mollo, ecco perché i laburisti mi vogliono fuori” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Questo governo “vada avanti” e prosegua “ad attuare il programma”. E’ quanto affermato oggi da Boris Johnson nel Question Time alla Camera dei Comuni, ribandendo che non ha alcuna intenzione di mollare nonostante la raffica di dimissioni nel suo esecutivo. Una sorta di “non mollo” del premier britannico, che ha poi accusato il leader laburista Keri Starmer e altri parlamentari dell’opposizione, accusandoli di “mancanza di integrità”. Secondo Johnson “il compito di un primo ministro nelle difficili circostanze attuali è di andare avanti come io intendo fare, avendo ricevuto un mandato popolare colossale” ottenuto alle ultime elezioni politiche del 2019. Johnson: “Non mollo, ecco perché i laburisti vogliono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Questo“vada avanti” e prosegua “ad attuare il programma”. E’ quanto affermato oggi da Borisnel Question Time alla Camera dei Comuni, ribandendo che non ha alcuna intenzione di mollare nonostante la raffica di dimissioni nel suo esecutivo. Una sorta di “non” del premier britannico, che ha poi accusato il leader laburista Keri Starmer e altri parlamentari dell’opposizione, accusandoli di “mancanza di integrità”. Secondo“il compito di un primo ministro nelle difficili circostanze attuali è di andare avanti come io intendo fare, avendo ricevuto un mandato popolare colossale” ottenuto alle ultime elezioni politiche del 2019.: “Non...

