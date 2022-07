Rai – Ramadani-Juve l’incontro è per Milenkovic non Koulibaly (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi c’è stato l’incontro tra Fali Ramadani e a Juventus, secondo Ciro Venerato della Rai si è parlato di Milenkovic e non Koulibaly. Ultime notizie di calciomercato sul Napoli con Koulibaly che fa da sfondo a morte trattative. Secondo Venerato durante l’incontro di oggi tra il direttore sportivo Cherubini e Ramadani, agente anche Koulibaly, non si è parlato del difensore senegalese ma bensì di Milenkovic della Fiorentina. Il Napoli pare voglia blindate Koulibaly e comunque la richiesta di 40 milioni di euro spaventa la Juventus. Secondo Venerato l’erede di De e Ligt a Torino non è Koulibaly, come vorrebbe Allegri, ma bensì Milenkovic difensore della ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi c’è statotra Falie antus, secondo Ciro Venerato della Rai si è parlato die non. Ultime notizie di calciomercato sul Napoli conche fa da sfondo a morte trattative. Secondo Venerato durantedi oggi tra il direttore sportivo Cherubini e, agente anche, non si è parlato del difensore senegalese ma bensì didella Fiorentina. Il Napoli pare voglia blindatee comunque la richiesta di 40 milioni di euro spaventa lantus. Secondo Venerato l’erede di De e Ligt a Torino non è, come vorrebbe Allegri, ma bensìdifensore della ...

