Questi 3 royal look che dimostrano l'influenza fashion di Kate Middleton (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se ne parla sempre, ma in una sola settimana è arrivata l'ennesima conferma. Kate Middleton è davvero la trend setter delle royal, rendendo le espadrillas il must-have del momento. Sono state 3, anzi (se si vuole essere precisi) 5, le reali che le hanno scelte per i loro look di fine giugno. Oltre alla Regina di Spagna, Letizia Ortiz, e le figlie Leonor e Sofia, anche la cognata di Kate, Alizee Thevenet e Zara Phillips sono state paparazzate con un paio ai piedi. Con zeppa in corda e laccetti annodati sulla caviglia, è ufficialmente il royal trend del 2022. Lo stile royal a Wimbledon La prima della settimana, in ordine cronologico, è stata la nipote della Regina Elisabetta, Zara Phillips. In occasione del torneo di Wimbledon, dove ha presenziato con il marito Mike ...

