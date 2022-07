Omicidio di Daphne Caruana Galizia | confessa anche l’imputato De Giorgio E punta allo sconto di pena per sé e per il fratello

ilpost : Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia - simosimotw : Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia… - anna_annie12 : Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia… - romi_andrio : RT @ilpost: Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia https://t.co… - Dondolino72 : RT @ilpost: Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia https://t.co… -

L'uomo accusato di avere fatto esplodere l'autobomba che ha uccisoCaruana Galizia ha confessato l'in un'intervista rilasciata alla Reuters. George Degiorgio si trova attualmente in carcere ed è accusato insieme ad altre due persone " suo fratello ...'Per me era solo lavoro, sì, business as usual', ha detto Degiorgio a Stephen Grey, il giornalista della Reuters che lavora a un podcast sull'intitolato 'Who killed'. Abbonati per ...L’uomo accusato di avere fatto esplodere l’autobomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia ha confessato l’omicidio in un’intervista rilasciata alla Reuters. George Degiorgio si trova attualmente in ca ...George Degiorgio è accusato di aver fatto esplodere nell’ottobre del 2017 l’auto in cui era la giornalista. Secondo l'accusa, il mandante è l'uomo più ricco dell'isola. I tormenti di Malta ...