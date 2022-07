Occorre andare oltre il dibattito sul salario minimo e il reddito di cittadinanza, dice Carrón (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è una questione centrale nel nostro paese, che la discussione sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza, sulla mancanza di manodopera per certe occupazioni che va paradossalmente di par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è una questione centrale nel nostro paese, che la discussione sul, suldi, sulla mancanza di manodopera per certe occupazioni che va paradossalmente di par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

giorgiovascotto : RT @marketingpmi: @flaminiasabate1 Guarda Flaminia, non serve andare a Milano. Basta spostarsi fuori il GRA. La risposta: Ama e Atac sono p… - MangelaVilo : @aaaa90977459 Occorre esperienza. Alla fine si può sembrare più maturi ma non esserlo in tutto. In una relazione oc… - roberto_duria : @alfadixit @LaFranci27 @GiancarloDeRisi Il linguaggio violento non piace neanche a me. Il fatto è che non ci stiamo… - InflamesWef : @MarcoRizzoPC La categoria dei 'tassisti' non mi è particolarmente simpatica. Questo momento storico è complesso e… - The_Leegend99 : @literalbepi @LeonardoCaciopp Per capire appieno queste culture occorre il contesto, non necessariamente andare all… -