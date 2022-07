Napoli, Meret nel mirino dell'Empoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) : il club azzurro valuta quattro possibili sostituti Il Corriere dello Sport riporta che l'Ermpoli di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario per poi partire all'assalto di Alex Meret attuale portiere del Napoli: "Vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Tutti orientati verso Ospina. L'adios di David, sembrava l'inizio di un nuovo corso, ma evidentemente la storia non è ancora definita". Anche Spalletti avrebbe voluto il rinnovo di Ospina, e magari - si legge - questo aspetto ha moltiplicato le perplessità di Meret: "Prima di firmare chiede legittimamente continuità e fiducia, e sebbene per il momento non sia ancora arrivata la firma, il Napoli è convinto che il nuovo contratto sarà ratificato a ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) : il club azzurro valuta quattro possibili sostituti Il Corriereo Sport riporta che l'Ermpoli di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario per poi partire all'assalto di Alexattuale portiere del: "Vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Tutti orientati verso Ospina. L'adios di David, sembrava l'inizio di un nuovo corso, ma evidentemente la storia non è ancora definita". Anche Spalletti avrebbe voluto il rinnovo di Ospina, e magari - si legge - questo aspetto ha moltiplicato le perplessità di: "Prima di firmare chiede legittimamente continuità e fiducia, e sebbene per il momento non sia ancora arrivata la firma, ilè convinto che il nuovo contratto sarà ratificato a ...

