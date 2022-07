Marsiglia, dopo 14 anni dice addio a Mandanda (Di mercoledì 6 luglio 2022) Marsiglia: dopo 14 anni e 613 partite tra i pali Steve Mandanda saluta il Velodrome. Il portiere rimane in Francia e andrà al Rennes Steve Mandanda saluta il Marsiglia. dopo 14 anni a difendere i pali del Velodrome e 613 partite con i marsigliesi, il portiere si accasa al Rennes. ?? ?????? ????? ?Après 6??1??3?? matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3??0?? part pour un nouveau challenge. Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda? https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG— Olympique de Marseille (@OM Officiel) July 6, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)14e 613 partite tra i pali Stevesaluta il Velodrome. Il portiere rimane in Francia e andrà al Rennes Stevesaluta il14a difendere i pali del Velodrome e 613 partite con i marsigliesi, il portiere si accasa al Rennes. ?? ?????? ????? ?Après 6??1??3?? matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3??0?? part pour un nouveau challenge. Bonne chance pour la suite de ta carrière @Steve? https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG— Olympique de Marseille (@OM Officiel) July 6, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

