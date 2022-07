Marialaura De Vitis, la lotta all’anoressia: “Pesavo 45 kg” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo l’esperienza all’«Isola dei famosi», Marialaura De Vitis ha concesso un’intervista a «Fanpage». L’ex naufraga ha svelato i retroscena del reality, poi ha raccontato un periodo doloroso della sua vita. La modella ha confessato di aver lottato a lungo contro l’anoressia. Era arrivata a pesare 45 kg. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Romina Power, beccata con un uomo: ha 20 in meno di lei “Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo l’esperienza all’«Isola dei famosi»,Deha concesso un’intervista a «Fanpage». L’ex naufraga ha svelato i retroscena del reality, poi ha raccontato un periodo doloroso della sua vita. La modella ha confessato di averto a lungo contro l’anoressia. Era arrivata a pesare 45 kg. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Romina Power, beccata con un uomo: ha 20 in meno di lei “Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la ...

