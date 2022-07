La stretta di Mosca contro spie | traditori e mercenari | pene più dure dalla Duma e maximulte

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi ladi Stato russa ha approvato un disegno di legge che prevede l’inasprimento di una serie di punizioni già stabilite per chi commette ostilitàe il suo esercito. Le modifiche partono dal reato di alto tradimento. Da oggi, l’articolo 275 del Codice Penale in materia viene integrato in modo da contemplare, oltre alla già prevista reclusione dai 12 ai 20 anni per chiunque «passiparte del nemico in condizioni di conflitto armato, ostilità e altre azioni a cui partecipa la Federazione Russa», anche una multa fino a 500 mila rubli, ovvero a circa 7.770 euro, o equivalente a un salario di tre anni della persona condannata. La pena per chi collabora con intelligence straniera Un’altra misura punitiva inasprita a seguito dell’intervento dellaè quella che riguarda la ...

Oggi la Duma di Stato russa ha approvato un disegno di legge che prevede l' inasprimento di una serie di punizioni già stabilite per chi commette ostilità controe il suo esercito. Le modifiche partono dal reato di alto tradimento . Da oggi, l'articolo 275 del Codice Penale in materia viene integrato in modo da contemplare, oltre alla già prevista ...