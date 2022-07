(Di mercoledì 6 luglio 2022) Intervistato dalla trasmissione Fuori di, su RBN, parla Angelo, ex giocatore dellantus ed ex vice di Antoniosulla panchina...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, bomba di Alessio: 'Conte tornerà, ma non a breve': Intervistato dalla trasmissione Fuori di Juve, su RBN, par… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juve, esplode la bomba: “Addio clamoroso, va al #Barcellona” LO SCENARIO? - JuventusUn : #Juve, esplode la bomba: “Addio clamoroso, va al #Barcellona” LO SCENARIO? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Bomba dall'Inghilterra: la #Juve pensa ad un clamoroso scambio con il #Liverpool! Lo fareste questo scambio?? https://… - JuventusUn : Bomba dall'Inghilterra: la #Juve pensa ad un clamoroso scambio con il #Liverpool! Lo fareste questo scambio?? -

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus,dall'Inghilterra: 'Ronaldo e Neymar insieme'. I movimenti estivi del calciomercato sono sempre molti, e tra questi quasi ogni anno ci sono dei trasferimenti che nessuno si sarebbe mai aspettato. ...Calciomercato Juventus, De Ligt è la decisione sul futuro. Passi in avanti sulla scelta finale del centrale difensivo. Sembra quindi reale l'intenzione di De Ligt di scegliere il Bayern Monaco come ... Juve, bomba di Alessio: 'Conte tornerà, ma non a breve' Intervistato dalla trasmissione Fuori di Juve, su RBN, parla Angelo Alessio, ex giocatore della Juventus ed ex vice di Antonio Conte sulla panchina bianconera: "La cessione di De Ligt Il centrale ola ...Calciomercato Juventus, la bomba di mercato arriva direttamente dall'Inghilterra: esiste la possibilità che il club arrivi a Ronaldo e Neymar ...