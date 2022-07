In arrivo una sottovariante di Omicron da tenere d’occhio (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ – Si chiama BA2.75 ed ha un’elevata capacità di infettare persone già vaccinate e guarite dall’infezione. Segnalata in India, avrebbe, secondo il virologo Tom Peacock del Department of Infectious Disease all’Imperial College di Londra, che l’ha analizzata, nove mutazioni sulla proteina Spike, la chiave con la quale entra nella cellula umana. In un twitter Matteo Bassetti direttore del centro di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sottolinea la necessità di tenere d’occhio, senza allarme, la nuova sottovariante in quanto sarebbe ancora più contagiosa della Omicron e cinque volte più aggressiva della BA.5, che attualmente sta colpendo il Portogallo e che presto arriverà anche in Italia, Francia, Regno Unito, Germania. La comunità scientifica sa ancora molto poco di questa nuova ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ – Si chiama BA2.75 ed ha un’elevata capacità di infettare persone già vaccinate e guarite dall’infezione. Segnalata in India, avrebbe, secondo il virologo Tom Peacock del Department of Infectious Disease all’Imperial College di Londra, che l’ha analizzata, nove mutazioni sulla proteina Spike, la chiave con la quale entra nella cellula umana. In un twitter Matteo Bassetti direttore del centro di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sottolinea la necessità di, senza allarme, la nuovain quanto sarebbe ancora più contagiosa dellae cinque volte più aggressiva della BA.5, che attualmente sta colpendo il Portogallo e che presto arriverà anche in Italia, Francia, Regno Unito, Germania. La comunità scientifica sa ancora molto poco di questa nuova ...

Pubblicità

borghi_claudio : E intanto che aspettiamo la risposta di Speranza alla mia interrogazione sull'eccesso di mortalità??e l'arrivo dei d… - vaticannews_it : Accoglienza calorosa del cardinale Pietro #Parolin a Kinshasa, nella sede della Conferenza episcopale. Tra canti, d… - vitopetrocelli : Ministro Di Maio che fine fanno i soldi che l'Italia manda alla Libia per l'emergenza umanitaria? Cosa ci fa realme… - Ariel41508612 : RT @MarcoNoel19: Una volta ho fatto 30km in taxi. Quando all'arrivo ho scoperto la tariffa credevo fosse la cifra del riscatto da comunicar… - brahmino : Stavo sognando l'arrivo di una batteria di missili verso di me, salvato dall'arrotino che è passato presto stamattina. Fiuuuu -