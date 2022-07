Il cane della Polizia trova la droga nascosta in auto, 2 arresti a Vimercate | VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il cane fiuta la droga nascosta in auto e la Polizia arresta due spacciatori a Vimercate Lo scorso lunedì, la Polizia di Stato di Milano, ha arrestato due cittadini marocchini di 25 e 33 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane della Polizia ha fiutato la droga nascosta in auto Gli agenti ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Il cane ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 6 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilfiuta laine laarresta due spacciatori aLo scorso lunedì, ladi Stato di Milano, ha arrestato due cittadini marocchini di 25 e 33 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ilha fiutato lainGli agenti ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Il...

