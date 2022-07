Governo, incontro Draghi-Conte slitta alle 12 (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuovo cambio di orario dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. Il faccia a faccia chiarificatore sarebbe slittato alle 12, riportano autorevoli fonti all’Adnkronos. Intanto Conte ha riunito il Consiglio nazionale allargato per definire la linea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuovo cambio di orario dell’tra il premier Marioe il leader del M5S Giuseppe. Il faccia a faccia chiarificatore sarebbeto12, riportano autorevoli fonti all’Adnkronos. Intantoha riunito il Consiglio nazionale allargato per definire la linea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - fattoquotidiano : All’incontro con Draghi, Conte si presenterà con un corposo fascicolo sotto braccio. Un testo di una manciata di pa… - Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - SaiuGraziano : RT @mariamacina: Ettore Rosato Il Presidente #Draghi oggi è ad un incontro bilaterale importante in #Turchia. Nel frattempo il #M5s, com… - magdulka64 : RT @ultimora_pol: #Italia Governo: l'incontro tra #Draghi e #Conte è stato anticipato alle 11 di questa mattina. Alle 9 si dovrebbe riunire… -