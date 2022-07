Galtier si presenta al PSG | Felice che Mbappé resti Neymar? Meglio con noi che contro di noi

Pubblicità

paolocosso : Il PSG scarica Icardi. Galtier si presenta: «Voglio che Neymar rimanga» #openonline #mentana #news #telcoblog… - DiarioCoLatino : El PSG presenta a Christophe Galtier como sucesor de Mauricio Pochettino - DAZN_IT : ?? Chiuso il capitolo #Pochettino, arriva #Galtier che si presenta ai fan del #PSG 'Qui per vincere' #DAZN #Ligue1 - infoitsport : PSG, Galtier si presenta: 'Sono commosso e orgoglioso. Felice che Mbappé sia rimasto' - infoitsport : PSG, Galtier si presenta: 'Sono capace di far vivere al club una grande stagione' -

Il 28enne è in uscita dal Paris Saint - Germain, pronto ad affidare la panchina a: una situazione che ha riacceso l'interesse della Juventus che è alla ricerca di un profilo proprio con le ...Più probabile che possa arrivarci invece tramite la Coppa di Francia: il prossimo 7 maggio è in programma la storica finale contro il Nizza di Christophe. Nantes che sial Velodrome ...Nemmeno il tempo di salutare Mauricio Pochettino, che il Paris Saint-Germain ha subito affidato la squadra a Christophe Galtier, l’uomo chiamato assieme a Luis Campos a far fare il salto di qualità in ...Mauro Icardi , fra un gossip e l'altro, è rimasto fuori dal progetto del Psg, come ha confermato oggi, giorno dell’insediamento al Parco dei Principi, ...