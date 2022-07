Futuro Meret ancora in bilico: le ultime sul possibile rinnovo con il Napoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sin dall’inizio del calciomercato, le voci su un probabile addio di Alex Meret si sono susseguite insistentemente e molti club, tra cui alcuni di Serie A si sono fatti avanti per lui. Però, negli ultimi giorni, circola un cauto ottimismo circa il suo rinnovo contrattuale. Durante la passata stagione, Meret non ha ottenuto lo spazio desiderato, mister Spalletti gli ha quasi sempre preferito Ospina ma, poiché il colombiano non ha rinnovato con il Napoli, l’ex Udinese ha la possibilità di dimostrare a pieno il suo valore e conquistare finalmente la titolarità. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Secondo quanto riferito da Ciro Venerato nel corso del TG Sport della Rai, è praticamente fatta per il rinnovo: il contratta avrà una durata di 5 anni (fino al 2027) ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sin dall’inizio del calciomercato, le voci su un probabile addio di Alexsi sono susseguite insistentemente e molti club, tra cui alcuni di Serie A si sono fatti avanti per lui. Però, negli ultimi giorni, circola un cauto ottimismo circa il suocontrattuale. Durante la passata stagione,non ha ottenuto lo spazio desiderato, mister Spalletti gli ha quasi sempre preferito Ospina ma, poiché il colombiano non ha rinnovato con il, l’ex Udinese ha la possibilità di dimostrare a pieno il suo valore e conquistare finalmente la titolarità. Alex(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Secondo quanto riferito da Ciro Venerato nel corso del TG Sport della Rai, è praticamente fatta per il: il contratta avrà una durata di 5 anni (fino al 2027) ...

