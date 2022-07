Fuga da Boris Il premier è sempre più isolato

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Regno Unito ha un nuovo Cancelliere dello scacchiere, Nadhim Zahawi, che eredita dal precedessore, Rishi Sunak, un’economia vacillante e un’inflazione alle stelle. Bisogna aspettarsi meno attenzione ai conti. Ma nonostante la situazione critica, poche ore dopo la nomina era in televisione a giurare fedeltà e spiegare di non aver mai pensato di lasciare il governo diJohnson dopo l’ultimo scandalo, quello che coinvolge il deputato tory Chris Pincher, con il primo ministro che era a conoscenza delle accuse di molestie sessuali a suo carico ma aveva comunque deciso a febbraio di promuoverlo a vice-capogruppo alla Camera. Al posto di Zahawi come segretario all’Istruzione è stata promossa Michelle Donelan, in precedenza minister of State (l’incarico equivalente al nostro sottosegretario). “È diventato chiaro per me che i nostri approcci sono fondamentalmente troppo ...