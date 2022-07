Elettra Lamborghini finisce in ospedale: “Pensavo fosse Covid e invece…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Elettra Lamborghini, pop star internazionale ed erede del fondatore della casa automobilistica Lamborghini, ha fatto spaventare i suoi fans sui social. Approdata sul palcoscenico nel 2015 al Chiambretti Night, ha poi partecipato a programmi come Riccanza su MTV e ha posato per Playboy. È stata inoltre un coach di The Voice of Italy oltre che conduttrice di programmi come Ex on The Beach e l'ottantaduesima edizione di Miss Italia. Come se non bastasse, vanta il primato di essere la prima e unica italiana ad avere una statua al Madame Tussauds Amsterdam. La sua carriera musicale ha preso il volo con il singolo Pem Pem che ha ottenuto due dischi di platino e con la partecipazione a Sanremo nel 2020 con il singolo Musica (e il resto scompare). Nello stesso anno convola a nozze con il produttore discografico Afrojack. Nel ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 luglio 2022), pop star internazionale ed erede del fondatore della casa automobilistica, ha fatto spaventare i suoi fans sui social. Approdata sul palcoscenico nel 2015 al Chiambretti Night, ha poi partecipato a programmi come Riccanza su MTV e ha posato per Playboy. È stata inoltre un coach di The Voice of Italy oltre che conduttrice di programmi come Ex on The Beach e l'ottantaduesima edizione di Miss Italia. Come se non bastasse, vanta il primato di essere la prima e unica italiana ad avere una statua al Madame Tussauds Amsterdam. La sua carriera musicale ha preso il volo con il singolo Pem Pem che ha ottenuto due dischi di platino e con la partecipazione a Sanremo nel 2020 con il singolo Musica (e il resto scompare). Nello stesso anno convola a nozze con il produttore discografico Afrojack. Nel ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Domani sera a #BattitiLive su Itali1 Mengoni, La Rappresentante di Lista, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, G… - vnczpr : RT @tsunamidieci: io non concepisco che ci sia gente a cui Elettra lamborghini stia sul cazzo, lei è proprio un cuore di panna che non fare… - INTJMultifandom : RT @tsunamidieci: io non concepisco che ci sia gente a cui Elettra lamborghini stia sul cazzo, lei è proprio un cuore di panna che non fare… - Lady_Pirate : RT @MedInfinityIT: È caramello, non è cioccolata Perché ogni notte inizia con te Non riesco a nasconderti che.. ?????? Adesso sul palco di “R… - Lady_Pirate : RT @monaleekn0w: comunque siamo a tanto così ???? da una cover di pistolero di elettra lamborghini -