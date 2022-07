Cos’è la rinite gravidica | perché viene e come è possibile curarla

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La particolarità della gravidanza sull’organismo femminile è data non solo dagli evidenti cambiamenti che questo evento provoca, ma anche dalle limitazioni e condizionamento della gestione di patologie e fenomeni altrimenti trattabili con una maggiore tranquillità. Parliamo della, ovvero dellaallergica che si verifica in gravidanza. È una condizione non rara, tanto che il 20-30% delle donne in gravidanza ne soffre e ne esistono due diverse forme. Lavera e propria, ovvero lain gravidanza, è definibileuna congestione nasale che si verifica generalmente nel secondo o nel terzo trimestre e che ha una durata di almeno sei settimane, senza altri segni di infezione delle vie respiratorie e senza causa allergica nota. ...