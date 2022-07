"Come voglio morire": Lino Banfi, la straziante richiesta a Papa Francesco (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stavolta le parole di Lino Banfi non fanno ridere, ma sono strazianti. L'attore pugliese, da sempre sul piccolo schermo con film e fiction, torna a parlare di Lucia, sua moglie, affetta da una malattia da alcuni anni. Lino si sta dedicando tantissimo a lei. “Ho chiesto a Papa Francesco di farmi morire insieme a mia moglie, mano nella mano”, racconta a Fanpage. Il nonno d'Italia, insomma, rivela di aver scritto una lettera a Papa Francesco esprimendo il desiderio di sua moglie Lucia Zagaria. La storia d'amore tra Lino Banfi e Lucia inizia tantissimi anni fa, nelle strade di Canosa di Puglia (il paese d'origine di entrambi). Lei parrucchiera, lui aspirante attore. Talentuoso e determinato. Il matrimonio viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stavolta le parole dinon fanno ridere, ma sono strazianti. L'attore pugliese, da sempre sul piccolo schermo con film e fiction, torna a parlare di Lucia, sua moglie, affetta da una malattia da alcuni anni.si sta dedicando tantissimo a lei. “Ho chiesto adi farmiinsieme a mia moglie, mano nella mano”, racconta a Fanpage. Il nonno d'Italia, insomma, rivela di aver scritto una lettera aesprimendo il desiderio di sua moglie Lucia Zagaria. La storia d'amore trae Lucia inizia tantissimi anni fa, nelle strade di Canosa di Puglia (il paese d'origine di entrambi). Lei parrucchiera, lui aspirante attore. Talentuoso e determinato. Il matrimonio viene ...

