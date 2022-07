Chiara Ferragni, Fedez: «Il mio micropene mi fa abbastanza ridere» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono passati pochi mesi da quando Fedez ha annunciato sui social di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Da allora il rapper, che nel frattempo si è sottoposto a un tempestivo intervento, ha affrontato più volte a viso aperto il difficile percorso di cure. Oggi però, di quei giorni bui documentati da una serie di storie, resta solo un ricordo, perché ormai il marito di Chiara Ferragni ha capito come esorcizzare la paura: semplicemente ridendoci sopra. Fedez: «Il mio micropene mi fa abbastanza ridere» È con questo significato che adesso mostra con orgoglio la propria cicatrice allo specchio, chiamandola per nome. Come dice lo stesso cantante, lui ormai fa parte del gruppo «amico di cicatrice» e per questa ragione sa molto bene che «non si può prendere il sole ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono passati pochi mesi da quandoha annunciato sui social di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Da allora il rapper, che nel frattempo si è sottoposto a un tempestivo intervento, ha affrontato più volte a viso aperto il difficile percorso di cure. Oggi però, di quei giorni bui documentati da una serie di storie, resta solo un ricordo, perché ormai il marito diha capito come esorcizzare la paura: semplicemente ridendoci sopra.: «Il miomi fa» È con questo significato che adesso mostra con orgoglio la propria cicatrice allo specchio, chiamandola per nome. Come dice lo stesso cantante, lui ormai fa parte del gruppo «amico di cicatrice» e per questa ragione sa molto bene che «non si può prendere il sole ...

