Chi sbaglia impara | Svelato il modo in cui il cervello sfrutta gli errori (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'uomo impara dai propri sbagli. Anzi, è dimostrato che il nostro cervello vada a nozze con errori e passi falsi. L'errore è infatti uno dei meccanismi neurali fondamentali per la crescita mentale. Ma come fa il nostro pensiero ad accorgersi del fallo e dei propri passi falsi? A quanto pare si affida a neuroni capaci di monitorare con discreta flessibilità il modo in cui rispondiamo alle novità (brutte o belle) e a ciò che non conosciamo. imparare dai propri errori e riconoscerli per tempo: ci vogliono dei neuroni ad hoc (Pixabay) – www.curiosauro.itcervello ed errori: monitoraggio delle prestazioni Pare che la corteccia frontale mediale umana permetta al nostro pensiero di specializzarsi e di affrontare ogni tipo di imprevisti ...

