Calcio: Bellanova è dell'Inter, 'è un sogno che si avvera' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno classe 2000 arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. "È difficile discrivere le mie emozioni ora, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Raoulè ufficialmente un nuovo giocatore: l'esterno classe 2000 arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. "È difficile discrivere le mie emozioni ora, ...

Pubblicità

glooit : Calcio: Bellanova è dell'Inter, 'è un sogno che si avvera' leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Bellanova è dell'Inter, 'è un sogno che si avvera' Esterno arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto - interclubpavia : Calcio: Bellanova è dell'Inter, 'è un sogno che si avvera' - ItalianSerieA : New post: BELLANOVA ALL’INTER: “UN SOGNO CHE SI AVVERA” - sportface2016 : #Inter, #Bellanova: 'Sto realizzando un sogno, non vedo l'ora di giocare' -