Calcio a 5: definite le date dell’inizio dei campionati per la stagione 2022-2023 (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Divisione Calcio a 5 pianifica il suo futuro. Il Consiglio Direttivo del futsal italiano, presieduto dal numero Luca Bergamini e da tutta la dirigenza, ha infatti reso note le date di ripartenza dei campionati nazionali in vista della stagione 2022-2023. Dalla Serie A maschile all’Under 19 femminile, passando per la Serie A femminile, l’A2 maschile, l’A2 femminile, la Serie A e l’U19 maschile: 7 tornei da inserire in un calendario che si preannuncia assai denso di impegni. Di seguito tutte le date: attesissimo l’inizio della Serie A maschile, fissato per il 24 settembre, e quello della A femminile, che addirittura comincerà una settimana prima. Last but not least, i tornei giovanili: che inizieranno fra inizio ottobre e inizio novembre. Inizio Serie A maschile: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Divisionea 5 pianifica il suo futuro. Il Consiglio Direttivo del futsal italiano, presieduto dal numero Luca Bergamini e da tutta la dirigenza, ha infatti reso note ledi ripartenza deinazionali in vista della. Dalla Serie A maschile all’Under 19 femminile, passando per la Serie A femminile, l’A2 maschile, l’A2 femminile, la Serie A e l’U19 maschile: 7 tornei da inserire in un calendario che si preannuncia assai denso di impegni. Di seguito tutte le: attesissimo l’inizio della Serie A maschile, fissato per il 24 settembre, e quello della A femminile, che addirittura comincerà una settimana prima. Last but not least, i tornei giovanili: che inizieranno fra inizio ottobre e inizio novembre. Inizio Serie A maschile: ...

Pubblicità

fzola_ : Virtus, si riparte con la nuova stagione: definite le date di raduno, presentazione e ritiro - NCN_it : BENEVENTO, DEFINITE LE AMICHEVOLI PER IL RITIRO DI CASCIA #beneventocalcio #amichevoli #ritiro #seriebkt - TV7Benevento : BENEVENTO CALCIO, DEFINITE LE AMICHEVOLI PER IL RITIRO ESTIVO - - spaziocalcio : #Cremonese, cinque partite amichevoli nel mese di luglio: il programma - giovannicuoe : E poi chi altro? Onana che è una gioia per le squadre avversarie e mikhitarian che ormai sono due anni che non gioc… -