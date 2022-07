Abu Mazen e il leader di Hamas si incontrano | è la prima volta dopo sei anni

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il presidente Abue ildi, Ismail Haniyeh, sono stati fotografati insieme per lain quasi sei. I due si sono stretti la mano a favore di telecamera in compagnia del ...

Il presidente Abu Mazen e il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, sono stati fotografati insieme per la prima volta in quasi sei anni. I due si sono stretti la mano a favore di telecamera in compagnia del presidente algerino. Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha incontrato una delegazione di Hamas, guidata dal capo del suo ufficio politico Ismail Haniyeh, ad Algeri a margine delle celebrazioni per il 60 anniversario dell'indipendenza del Paese.