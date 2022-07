Zaniolo, La Gazzetta: “La strada per la Juve è tracciata” (Di martedì 5 luglio 2022) Zaniolo LA Gazzetta – Finito da tempo dei radar bianconeri, Nicolò Zaniolo si appresta a diventare a vestire la maglia del club piemontese. Decisiva, tuttavia, tra le fila della Juve sarà sicuramente la cessione di De Ligt, il tesoretto incassato, infatti, sarà investito per il giovane centrocampista italiano. Ed intanto la Roma si prepara a perderlo, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Zaniolo, La Gazzetta: “Approderà alla Juve ad una sola condizione” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Si dice che tutte le strade portano a Roma, ma per qualcuno Roma e la Roma possono diventare il punto di snodo di tutta una carriera. Nicolò Zaniolo ha vissuto con la Roma la gioia del suo primo ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)LA– Finito da tempo dei radar bianconeri, Nicolòsi appresta a diventare a vestire la maglia del club piemontese. Decisiva, tuttavia, tra le fila dellasarà sicuramente la cessione di De Ligt, il tesoretto incassato, infatti, sarà investito per il giovane centrocampista italiano. Ed intanto la Roma si prepara a perderlo, come riferito dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “Approderà allaad una sola condizione” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Si dice che tutte le strade portano a Roma, ma per qualcuno Roma e la Roma possono diventare il punto di snodo di tutta una carriera. Nicolòha vissuto con la Roma la gioia del suo primo ...

