Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 15:30

Viabilità DEL 5 LUGLIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCENDIO CON FUMO SULLA A24 Roma TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA CHIUSA PER INCENDIO VIA TIBERINA ALL'ALTEZZA DI VIA DELLA MADONNELLA RICORDIAMO CHE ANCHE IN PROVINCIA DI FROSINONE A CAUSA DI UN INCENDIO PERMANE LA CHIUSURA DELLA FORCA D'ACERO TRA IL KM 9+680 AL CONFINE CON L'ABRUZZO E IL KM 27+700 A SAN DONATO VAL COMINO. A CAUSA DELLO STESSO CHIUSA ANCHE LA REGIONALE 666 DI SORA DAL 14+700 AL KM 17+000 ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA SOSPESO SUL NODO DI Roma TRA ...

