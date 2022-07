“Uscire da Matrix”, il libro di Claudio Mario Cherubini (Di martedì 5 luglio 2022) È un manuale che vuole invitare il lettore ad Uscire dalle proprie zone d’ombra. Oppure, ancora, a Uscire dal mucchio e della massa, pensando con la propria testa, ma – nel contempo – mettendo in atto una grande apertura mentale verso il nuovo che si può manifestare sotto diverse forme: idee, pensieri, atteggiamenti, modi di vivere, di mangiare e di abbigliarsi. Dobbiamo essere liberi di pensare e di agire nel rispetto nostro e degli altri, puntando alla felicità come condizione naturale dell’essere umano. Sono davvero tante le analisi proposte dall’autore, compresa quella del Cristianesimo con tutti i suoi simbolismi, i momenti bui della Chiesa tra uccisioni e ostacoli alla scienza. E poi ci troviamo di fronte alla figura di Gesù, uomo illuminato i cui insegnamenti sono fondamentali per la nostra evoluzione e crescita personale. Si passa poi alla già ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 luglio 2022) È un manuale che vuole invitare il lettore addalle proprie zone d’ombra. Oppure, ancora, adal mucchio e della massa, pensando con la propria testa, ma – nel contempo – mettendo in atto una grande apertura mentale verso il nuovo che si può manifestare sotto diverse forme: idee, pensieri, atteggiamenti, modi di vivere, di mangiare e di abbigliarsi. Dobbiamo essere liberi di pensare e di agire nel rispetto nostro e degli altri, puntando alla felicità come condizione naturale dell’essere umano. Sono davvero tante le analisi proposte dall’autore, compresa quella del Cristianesimo con tutti i suoi simbolismi, i momenti bui della Chiesa tra uccisioni e ostacoli alla scienza. E poi ci troviamo di fronte alla figura di Gesù, uomo illuminato i cui insegnamenti sono fondamentali per la nostra evoluzione e crescita personale. Si passa poi alla già ...

