Uomini e Donne, i cambi di look di Armando Incarnato virali sui social: la piccata reazione del cavaliere (Di martedì 5 luglio 2022) Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. A far discutere non solo il suo comportamento con le dame che frequenta nel programma ma anche per i suoi look. In questi giorni il profilo Instagram Isssamel ha pubblicato su Tik Tok due clip divertenti sulle sue acconciature, paragonandolo a noti personaggi come Kim Kardashian e Lucifer. Video poi diventati virali sui social, perché ricondivisi da molte pagine e profili: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) La reazione di Armando non ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022)è uno dei protagonisti indiscussi del trono over di. A far discutere non solo il suo comportamento con le dame che frequenta nel programma ma anche per i suoi. In questi giorni il profilo Instagram Isssamel ha pubblicato su Tik Tok due clip divertenti sulle sue acconciature, paragonandolo a noti personaggi come Kim Kardashian e Lucifer. Video poi diventatisui, perché ricondivisi da molte pagine e profili: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) Ladinon ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - Adriana04966084 : @myrtamerlino Giusto la solidarieta' ma ormai le violenze sulle donne non fanno piu' notizia. - NiKRO76 : RT @TeresaMelani12: Le donne in grado di cambiare gli uomini esistono. Si chiamano badanti. -