Ultime Notizie – Crollo Marmolada, le immagini dall'alto – Video (Di martedì 5 luglio 2022) All'indomani del Crollo del serracco della Marmolada, che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate, 8 feriti e 13 dispersi, ricominciano le ricerche da terra che ieri erano state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi. Oggi si prosegue solo dall'alto utilizzando droni ed elicotteri. Nel Video, le immagini riprese stamane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

