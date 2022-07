Ucraina, Mattarella: non possiamo nè dobbiamo arrenderci a guerra (Di martedì 5 luglio 2022) "L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina vede il riemergere di dottrine, come il militarismo e l'imperialismo, condannate dalla storia e che eravamo persuasi avessero lasciato spazio alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "L'aggressione della Federazione Russa all'vede il riemergere di dottrine, come il militarismo e l'imperialismo, condannate dalla storia e che eravamo persuasi avessero lasciato spazio alla ...

Pubblicità

Annaemaila1 : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - ultosa1 : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - Nickconc : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - Frenk20483258 : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - filo_78 : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… -