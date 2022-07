Svezia e Finlandia nella Nato: via libera alla ratifica (Di martedì 5 luglio 2022) Svezia e Finlandia hanno compiuto un passo in più verso la Nato: a Bruxelles, è infatti iniziato ufficialmente il processo di ratifica dei due Paesi scandinavi come nuovi membri dell'Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato... Leggi su europa.today (Di martedì 5 luglio 2022)hanno compiuto un passo in più verso la: a Bruxelles, è infatti iniziato ufficialmente il processo didei due Paesi scandinavi come nuovi membri dell'Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato...

