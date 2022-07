Su RaiPlay arrivano le 15 puntate di "Buonasera Raffaella", per vederla nel massimo del suo budget faraonico (Di martedì 5 luglio 2022) 5 luglio 2021, una data che la televisione italiana e non solo non dimenticherà. Un anno fa Raffaella Carrà se ne andava, la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Dal 5 al 9 luglio, la Rai modifica la propria programmazione per renderle omaggio, attraverso filmati e speciali che ne sintetizzano la carriera. Raffaella Carrà, l’addio alla regina dello spettacolo che ha cambiato la tv italiana X ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) 5 luglio 2021, una data che la televisione italiana e non solo non dimenticherà. Un anno faCarrà se ne andava, la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Dal 5 al 9 luglio, la Rai modifica la propria programmazione per renderle omaggio, attraverso filmati e speciali che ne sintetizzano la carriera.Carrà, l’addio alla regina dello spettacolo che ha cambiato la tv italiana X ...

Pubblicità

RaiRadio2 : ??Dalle 16 alle 18 arrivano i #NumeriDue @ElenaDiCioccio e @_PaoloRuffini, in diretta su #RaiRadio2 ?? E in video su… - Debora98398253 : RT @reportrai3: La scadenza dei vaccini Pfizer è stata prolungata in tutta Europa da 6 a 9 mesi, ma potrebbe non bastare ad evitare che sca… - amati_89 : RT @RaiRadio2: “Solo quando uno crede nel proprio valore, dopo tanti sacrifici, arrivano le soddisfazioni” @_GigiDAlessio_ con @emastokhol… - enzainsinnatvb : RT @RaiRadio2: “Solo quando uno crede nel proprio valore, dopo tanti sacrifici, arrivano le soddisfazioni” @_GigiDAlessio_ con @emastokhol… - can_valentina : RT @RaiRadio2: “Solo quando uno crede nel proprio valore, dopo tanti sacrifici, arrivano le soddisfazioni” @_GigiDAlessio_ con @emastokhol… -

Raffaella Carrà, Italia e Spagna si contendono l'anniversario Molti gli omaggi che arrivano in questi giorni dalla radio e dalla tv spagnola: nella mezzanotte ... Attiva anche RaiPlay, dove 'ripescare' in questi giorni Canzonissima '70 e Canzonissima '71, ... Europei Under 19, Israele - Inghilterra 1 - 3 dts: diretta live e risultato finale ... dopo il botta e risposta tra Gloukh e Doyle, nei supplementari arrivano le reti di Chukwuemeka e ...Sport + HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre e numero 227 di Sky) e in streaming su RaiPlay. Impariamo l'inglese con ''Bing e Masha & Orso'' Rai Storia Presentate così le novità del palinsesto estivo di Rai Radio2 Conclusosi il CaterRaduno a Pesaro, oggi ha preso il via il palinsesto estivo di Rai Radio2, del quale avevamo già parlato nei giorni scorsi. Le novità estive sono state anticipate dalla prima serata ... Raffaella Carrà, Italia e Spagna si contendono l'anniversario Raffaella Carrà, a ricordare comincia tu: a un anno dalla scomparsa, avvenuta lo scorso 5 luglio a Roma, Italia e Spagna si contendono il primato per le celebrazioni ... Molti gli omaggi chein questi giorni dalla radio e dalla tv spagnola: nella mezzanotte ... Attiva anche, dove 'ripescare' in questi giorni Canzonissima '70 e Canzonissima '71, ...... dopo il botta e risposta tra Gloukh e Doyle, nei supplementarile reti di Chukwuemeka e ...Sport + HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre e numero 227 di Sky) e in streaming suConclusosi il CaterRaduno a Pesaro, oggi ha preso il via il palinsesto estivo di Rai Radio2, del quale avevamo già parlato nei giorni scorsi. Le novità estive sono state anticipate dalla prima serata ...Raffaella Carrà, a ricordare comincia tu: a un anno dalla scomparsa, avvenuta lo scorso 5 luglio a Roma, Italia e Spagna si contendono il primato per le celebrazioni ...