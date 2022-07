Sinner, il cuore non basta: Djokovic vince in rimonta al quinto set (Di martedì 5 luglio 2022) WIMBLEDON (REGNO UNITO) - L'avventura di Jannik Sinner a Wimbledon si chiude ai quarti di finale. Il tennista azzurro viene eliminato da Novak Djokovic al termine di una sfida bella, emozionante e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022) WIMBLEDON (REGNO UNITO) - L'avventura di Jannika Wimbledon si chiude ai quarti di finale. Il tennista azzurro viene eliminato da Novakal termine di una sfida bella, emozionante e ...

wordsandmore1 : #5luglio oltre #Sinner #Wimbledon2022 #Nole #Cuadrado #Sanchez #Dzeko #Zaniolo tempo per #uomoniedonne che amano… - rafabaiuri : RT @AndRealitySetIn: Comunque grandissimo, Jannik!! Solo tanti applausi per te, hai cuore, talento e tenacia. Il tuo momento sta arrivando… - nuovolaviola : Mi piange il cuore per Sinner ?? Ma a 20 anni stava davvero battendo uno dei più grandi campioni del tennis. Bravo… - AndRealitySetIn : Comunque grandissimo, Jannik!! Solo tanti applausi per te, hai cuore, talento e tenacia. Il tuo momento sta arrivando ???????????? #Sinner - orso02011239 : BRAVO?????? c'hai messo il cuore. Una grande partita. #Sinner @janniksin @Wimbledon -