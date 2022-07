Serie A | Zeki Celik | nuovo ‘dovuto’ per la Roma di Mourinho

(Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 20:07:40 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: la2022-23 sta prendendo forma. Agli acquisti di Mile Svilar (Benfica/libero) e Nemanja Matic (Manchester United/libero) Ora si aggiunge quello di MehmetElik (Yildirim, 17-2-1997). L’ex di Lille, firmato in cambio di 7 milioni di eurocartelli con i ‘giallorossi’ fino al 2026. “Per me è un onore giocare in una squadra così importante. Spero di contribuire ai successi della. Mi sento preparato. Non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”, ha confessato il nazionale turco (32 partite, 2 gol) nella sua presentazione. È un onore per me giocare in una squadra così importanteJosavrà, d’ora in poi, un ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Roma, c'è la firma di Zeki Celik. Per il terzino contratto fino al 30 giugno 2026 -

Intanto a Roma è arrivatoCelik, mentre potrebbe andare via Nicolò Zaniolo, che ha firmato autografi ai tifosi ma non ha detto nulla in merito ad un suo passaggio alla Juventus."Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra". E' ufficiale:Celik entra a far parte della Roma. Il calciatore ha firmato stamani un contratto che lo legherà al club giallorosso per quattro anni, fino al 30 giugno del 2026. "Per me è un onore giocare per ...Attraverso un post sul suo profilo Instagram, José Mourinho ha mostrato il dietro le quinte del raduno della Roma. Ecco la foto."Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra".