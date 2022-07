Questa foto non mostra le attuali proteste degli agricoltori olandesi, è del 2019 (Di martedì 5 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra numerosi trattori lungo tre strade. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Gli agricoltori olandesi fanno sul serio». Il riferimento è alle proteste in atto in Olanda degli agricoltori contro i piani del governo di tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. Si tratta di un contenuto fuorviante. La foto è reale, ma non è stata scattata a luglio 2022 e non mostra l’attuale protesta degli agricoltori ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata unachenumerosi trattori lungo tre strade. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Glifanno sul serio». Il riferimento è allein atto in Olandacontro i piani del governo di tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. Si tratta di un contenuto fuorviante. Laè reale, ma non è stata scattata a luglio 2022 e nonl’attuale protesta...

