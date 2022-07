Il Foglio

Maria Teresa Meli per il 'Corriere della Sera' romanoenrico letta foto di bacco (3) In attesa di capire a che gioco stia giocando Giuseppe Conte, da più di una settimana il Pd si interroga su come aggiornare il progetto di una grande alleanza ...... il qualele scelte dell'ex premier sull'Ucraina: "Sulla politica estera non si scherza. ... Ieri ha richiamato un modello di alleanza quello dell' Ulivo didel '96, cioè l'Ulivo che vinse ... Prodi boccia il campo largo. E sul sistema elettorale: "Tutto è meglio del Rosatellum" L'ex presidente del Consiglio è scettico sul futuro della coalizione: "C'è un campo senza recinti che va ridisegnato. Si sfrutti questa estate per discutere di programmi" ...