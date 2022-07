Omicidio Ciatti | pena minima per Bissoultanov La rabbia del padre di Niccolò contro il giudice spagnolo

Pubblicità

telodogratis : Omicidio Ciatti, padre Niccolò: “Pena minima non è giustizia” - LuciaBusato : RT @FrancoScarsell2: Un tribunale di Girona, Spagna,condanna a 15 anni Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato dell'omicidio di Niccolò Ci… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Omicidio Ciatti, la sentenza: condannato a 15 anni di carcere il ceceno che uccise Niccolò - johnnyargo1 : RT @FrancoScarsell2: Un tribunale di Girona, Spagna,condanna a 15 anni Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato dell'omicidio di Niccolò Ci… - SteelRevel : RT @SkyTG24: Omicidio Ciatti, la sentenza: condannato a 15 anni di carcere il ceceno che uccise Niccolò -

Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato a 15 anni di reclusione in carcere pervolontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno per la morte di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 ...FIRENZE. Quindici anni di reclusione inflitti in Spagna al ceceno Rassoul Bissoultanov per l'di Niccolò, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in una discoteca. Lo riferisce su Fb il padre, Luigi: "Il Presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la ...Quindici anni, il minimo della pena. Sarebbe questa la condanna che il tribunale di Girona, in Spagna ha deciso per Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno che nell'agosto del 2017 ...In Spagna il tribunale ha inflitto 15 anni di carcere al ceceno Rassoul Bissoultanov per l'omicidio di Niccolò Ciatti , il 21enne di ...