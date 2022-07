No! Nessuno studio dimostra la cosiddetta “efficacia negativa” dei vaccini (Di martedì 5 luglio 2022) In un video condiviso su Facebook, tratto da un canale Telegram seguito negli ambienti No vax, viene citato uno studio apparso sul New England Journal of Medicine il 15 giugno scorso, intitolato Effects of previous infection and vaccination on symptomatic Omicron infections. Secondo la voce narrante, si tratterebbe di un documento che dimostra come i vaccinati presentassero una «efficacia negativa» con la variante Omicron del nuovo Coronavirus, rispetto a chi si fosse infettato fino a trecento giorni prima. Torniamo a parlare di una narrazione da noi già trattata (per es. qui e qui). Notiamo dunque subito che qualcosa non va: tale fenomeno infatti non esiste ed è frutto della cattiva interpretazione dei dati, visto che possiamo sapere vita morte e miracoli della popolazione vaccinata, ma molto poco sui non vaccinati. ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) In un video condiviso su Facebook, tratto da un canale Telegram seguito negli ambienti No vax, viene citato unoapparso sul New England Journal of Medicine il 15 giugno scorso, intitolato Effects of previous infection and vaccination on symptomatic Omicron infections. Secondo la voce narrante, si tratterebbe di un documento checome i vaccinati presentassero una «» con la variante Omicron del nuovo Coronavirus, rispetto a chi si fosse infettato fino a trecento giorni prima. Torniamo a parlare di una narrazione da noi già trattata (per es. qui e qui). Notiamo dunque subito che qualcosa non va: tale fenomeno infatti non esiste ed è frutto della cattiva interpretazione dei dati, visto che possiamo sapere vita morte e miracoli della popolazione vaccinata, ma molto poco sui non vaccinati. ...

