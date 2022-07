Milan: c'è concorrenza per Douglas Luiz (Di martedì 5 luglio 2022) Non c'è solo il Milan su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa è un obiettivo anche della Roma. Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Non c'è solo ilsu. Il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa è un obiettivo anche della Roma.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - _avvocato : @paolobocciarel1 Hai la concorrenza del Monza, come fai a prenderlo? Se lo prendi vale l’acquisto di Ronaldo dal Ba… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Premier Leagu… - Giacomobacci2 : RT @il_legge: #calciomercato #leeds: chiusa la trattativa con il #Feyenoord per #Sinisterra. Nessuna concorrenza del club al #Milan per #De… - Totiii_Ali : RT @il_legge: #calciomercato #leeds: chiusa la trattativa con il #Feyenoord per #Sinisterra. Nessuna concorrenza del club al #Milan per #De… -