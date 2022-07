LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: continua l’azione di Cort Nielsen e Perez, 1’50” sul gruppo (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D’ITALIA DONNE 16.24 Un paio di chilometri alla Cote de Ventus, 1100 metri al 4,8%. 16.21 Mancano adesso meno di 54 chilometri al traguardo. 16.19 Si porta in testa anche la Israel-Premier Tech per tirare in testa al gruppo. 16.17 Da notare in testa al gruppo un conciliabolo tra Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Peter Sagan (TotalEnergies). Intanto foratura per Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) 16.15 Scende adesso sotto i due minuti il vantaggio dei due battistrada. 16.13 Tratto di pianura per il gruppo, ed è sempre Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) a fare ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA DONNE 16.24 Un paio di chilometri alla Cote de Ventus, 1100 metri al 4,8%. 16.21 Mancano adesso meno di 54 chilometri al traguardo. 16.19 Si porta in testa anche la Israel-Premier Tech per tirare in testa al. 16.17 Da notare in testa alun conciliabolo tra Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Peter Sagan (TotalEnergies). Intanto foratura per Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) 16.15 Scende adesso sotto i due minuti il vantaggio dei due battistrada. 16.13 Tratto di pianura per il, ed è sempre Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) a fare ...

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - elisatoffoli : A causa del cedimento del palco dell'organizzazione locale che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del Back To T… - CastelluccioS : RT @AllMusicItalia: Il Volo è in tour in Europa in attesa di tornare live in Italia a luglio. Nel frattempo la 3a replica del concerto su R… - gyujhee : “italì” di qua, “italì” di là e poi non ci traducono i post per la live stream del world tour…mi sento pres? in giro - mandyinzland : niall ha detto che spera di mettersi in tour l'anno prossimo...secondo te entro marzo annuncerà le date? — Non lo s… -